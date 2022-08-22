«Помешаны на датах и символах». В украинской разведке призвали быть особенно осторожными на День Независимости из-за угрозы ударов РФ 22 августа, 14:39 Власти не исключают масштабных провокаций РФ на День Независимости Украины (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters)

Украинцы должны быть особенно бдительными и не игнорировать сигналов воздушной тревоги накануне и в День Независимости Украины из-за возможных провокаций и ракетных ударов РФ.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и ​​символах, поэтому логично было бы перестраховаться и готовыми к тому, что и День независимости будет атакован. Украина к этому готова. Воздушная тревога — это серьезный сигнал, все его должны учитывать. Особенно в эти даты — это не просто слова, нужно быть особенно осторожными», — сказал он.

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Юсов добавил, что у России все еще есть большое количество ракет.

«В России остается еще большое количество ракет — пусть и не высокоточных — это правда, беды они могут наделать еще много. Это не сломит ни дух, ни волю к сопротивлению, ни ход войны, который закончится победой Украины. Мы можем говорить, что в преддверии этих дней будет задействован весь арсенал», — сказал представитель ГУР.

Он также уточнил, что Украина отслеживает количество готовых к применению Калибров и их носителей,.

«Кремль пытается запугать Украину, мир, но, думаю, это не удастся», — резюмировал Юсов.

24 августа 2022 года Украина будет отмечать 31-ю годовщину восстановления независимости.



В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать нынешний День Независимости 24 августа, несмотря на войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян на День Независимости и работают на опережение.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории». Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».

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