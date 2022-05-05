В Мелитополе российские оккупанты готовят провокации на 9 мая — мэр 5 мая, 16:48 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Мелитополе готовят провокации (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В захваченном Мелитополе российские оккупанты готовят провокации на 9 мая, сообщил мэр города Иван Федоров.

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«Оккупанты готовят провокации на 9 мая, чтобы потом обвинить ВСУ в запугивании, убийстве участников 9 мая, и особенно наших ветеранов. Это абсурдно, потому что с 2014 году в Мелитополе проводилось 9 мая с ветеранами, уважением и чествованием ветеранов и никогда никому никакой опасности не угрожало», — сообщил он.

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Федоров добавил, что сейчас в городе небезопасно. Он призвал горожан не принимать участия ни в каких акциях на 9 мая.

Папа римский Франциск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал ему, что страна-агрессор Россия планирует закончить войну 9 мая.

В то же время, телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Запада сообщил, что 9 мая Путин может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции».

О планах РФ объявить мобилизацию 9 мая заявлял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ.







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