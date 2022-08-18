«Высокая вероятность масштабного теракта». Разведка получила новые подтверждения подготовки провокации на ЗАЭС 18 августа, 21:44 По данным ГУР, все представители Росатома покинули станцию (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинская разведка сообщает, что получила новые подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС.

«Получены дополнительные подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа», — сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.

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По данным разведки, лицензированному персоналу, который выполняет свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии приказано оставаться дома, а на территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала.

Также пресс-служба ГУР сообщает, что 18 августа на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители Росатома, которые в обязательном порядке присутствовали на всех подобных совещаниях. К настоящему моменту, по данным ГУР, они вообще покинули территорию ЗАЭС.

«Учитывая количество оружия, которое находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокативные обстрелы, есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте», — пишет разведка.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

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