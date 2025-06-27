Проверки ВПЛ 2025. Какие есть основания, как проводятся, за что могут лишить выплат и как их восстановить

27 июня, 09:50
Проверки ВПЛ в июле 2025 года (Фото: mrpl.city)

Проверки мест проживания внутренне перемещенных лиц проводятся представителями Национальной социальной службы с августа 2023 года. Продолжатся подобные проверки и в июле 2025 года.

Какие есть основания для проверки места жительства ВПЛ

Для проведения проверки места жительства ВПЛ необходимы определенные основания. Это могут быть:

▪ информация в автоматизированных реестрах;

▪ уведомление об изменении фактического места жительства (пребывания) получателя помощи;

▪ результаты верификации в соответствии с критериями назначения помощи;

▪ сообщения от третьих лиц.

После получения таких сведений, представители госслужбы обязаны своевременно отреагировать и назначить дату проведения проверки.

Как проводят проверку, за что могут лишить выплат и как их восстановить

1. Не менее чем за 2 календарных дня внутренне перемещенное лицо должны уведомить о проведении проверки.

То есть, вам либо позвонят, либо же свяжутся с помощью другого доступного средства, которое обеспечивает фиксацию сообщения или вызова.

2. В течение 10 рабочих дней с момента вынесения такого решения работниками Нацсоцслужбы проводится фактическая проверка ВПЛ.

Если во время уведомления о проведении проверки вы сообщили о своем отсутствии в связи с пребыванием у родственников, в отпуске и т. д. — проверка откладывается на 2 недели.

3. В случае отсутствия ВПЛ во время проведения проверки по фактическому месту жительства/пребывания, должностные лица, которые провели проверку, составляют соответствующий акт и в этот же день информируют это лицо по телефону или другим средством связи, который обеспечивает фиксацию сообщения или вызова, о необходимости в срок до 14 рабочих дней прибыть в орган социальной защиты населения по месту пребывания на учете для прохождения идентификации.

4. Если получатель выплат в течение 30 календарных дней после проведения проверки не прибыл в орган социальной защиты населения, орган социальной защиты населения принимает решение о временном прекращении предоставления помощи со следующего месяца, о чем обязательно сообщает ВПЛ доступным способом.

В случае наличия обоснованных причин отсутствия (например, служебная командировка, болезнь, смерть членов семьи и т. п.) получателя выплат по месту жительства/пребывания в течение 30 календарных дней после проведения проверки он должен подать органу социальной защиты населения заявление о возобновлении выплаты помощи с подтверждающими документами.

Законодательством предусмотрено постоянное информирование лица о происходящем — от уведомления о проведении проверки до извещения о временном прекращении помощи и обязательность прохождения идентификации для ее восстановления.

Редактор: Святослав Василик

