В монастыре УПЦ МП в Закарпатской области нашли литературу, отрицающую право Украины на независимость 1 декабря, 13:51 В найденных текстах отрицалась право Украины на независимость и суверенитет (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины обнаружила в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре УПЦ МП в Закарпатской области большое количество агитационно-пропагандистской литературы, в некоторых брошюрах были тексты, отрицающие право Украины на независимость.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, большинство найденной литературы — авторства российских деятелей и изданы российскими типографиями.

В перечне были книги ксенофобского содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях.

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«В найденных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что Россию, Украину и Беларусь «нельзя разделить» — рассказали в СБУ.

Там отметили, что несмотря на запрет руководителя епархии, в монастыре продолжали вспоминать во время молебнов главу РПЦ Кирилла. Там также разработали так называемую «памятку», где аргументировали, почему нельзя отказываться от упоминания московского патриарха. В случае неповиновения запугивали «быть отстраненным от всякого священства».

Правоохранители нашли тексты пророссийских песнопений, в которых прославляли русскую землю и призывали к «пробуждению матушки-Руси».

Во время проверки спецслужбы провели углубленные контрразведывательные опросы более 20 человек, в ряде случаев использовали полиграф.

Все материалы передадут на соответствующие экспертные исследования.

В СБУ подчеркнули, что все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Соблюдается принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважается право каждого на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ МП в Ровенской области.

Это произошло после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.



Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.



В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».