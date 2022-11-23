Обыски в помещениях и монастырях УПЦ МП: силовики нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных и граждан РФ с сомнительными документами 23 ноября, 10:23 В зданиях УПЦ МП нашли много пророссийской литературы, часть из них пропагандировала «русский мир» (Фото:СБУ)

Во время контрразведывательных мероприятий в Киево-Печерской Лавре, а также в помещениях и монастыре УПЦ МП в Ровенской области нашли пророссийскую литературу, наличные в разной валюте и россиян с сомнительными документами.

Как сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram, кроме помещений Лавры в Киеве, проверки также проводились в Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. Вместе с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии тщательно проверили 350 церковных построек и 850 человек.

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Более 50 человек прошли углубленные опросы, в том числе с использованием полиграфа. В ведомстве уточнили, что среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, находившиеся на территории объектов.

«Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время по ним осуществляется углубленная проверка», — добавили в СБУ.

На территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины, который может быть причастен к противоправной деятельности пророссийского информационного агентства Антван. При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании ANTVAN GROUP — гражданина России Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Во время обысков также обнаружили:

пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды « русского мира»;

русского мира»; наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов и несколько тысяч российских рублей.

На фото, опубликованных СБУ, есть также листовки с проповедями патриарха РПЦ Кирилла, который фактически поддержал войну РФ против Украины и призывал к религиозному терроризму.

Фото: СБУ

Все материалы будут переданы на соответствующие экспертные исследования.

В СБУ подчеркнули, что все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Соблюдается принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважается право каждого на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ МП в Ровенской области.

Это произошло после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».