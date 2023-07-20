Правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с Киевгорстроем 20 июля, 09:56 Правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с Киевгорстроем (Фото:Tolu Olubode / Unsplash)

Правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с Киевгорстроем. Менеджмент компании способствует действиям правоохранителей и предоставляет необходимые документы, сообщил президент компании Игорь Кушнир.

Кушнир заявил, что уверен в том, что результаты проверок и аудита будут положительными.

«Отмечу, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому мы убеждены, что результаты как аудита, так и соответствующих расследований и проверок, будут положительными. Киевгорстрой продолжает работу в штатном режиме, строительство продолжается», — сказал он.

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Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявлял о планах провести аудит в компании Киевгорстрой. Наблюдательный совет поручил компании продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.

Президент Киевгорстроя при этом был отстранен от исполнения обязанностей.

5 июля журналисты Bihus.info сообщили, что Кушнир покинул Украину со справкой об инвалидности и вместе с женой покорил Эверест в мае 2023 года.

По данным расследования, с начала вторжения России в феврале 2022 года Кушнир провел за границей 240 дней — 8 месяцев, или ровно половину времени от начала полномасштабного вторжения.

После этого пресс-служба Кушнира связалась с NV и сообщила, что он действительно имеет третью группу инвалидности из-за меланомы, с которой борется с 2005 года, а покорение Эвереста было его мечтой.

Киевгорстрой — украинская строительная компания и оператор рынка недвижимости. В холдинг входят 38 организаций, 80% акций компании принадлежат Киеву.

Кушнир стал председателем правления компании 25 апреля 2012 года.