В любое время и в любом месте. Как военных планируют проверять на алкоголь и наркотики в Украине 9 декабря, 13:36 Как военных проверяют на алкоголь и наркотики (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинских военных во время военного положения хотят проверять на алкоголь и препараты, изменяющие сознание даже в отпуске и дома.

Депутаты подали в Верховную Раду законопроект, регулирующий проверку военнослужащих на алкоголь. Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке 8271 от 08.12.2022 предусматривает проверку военнослужащих, в случае, если есть основания считать, что они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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«Задачей проекта Закона является гармонизация действующего законодательства между Уголовным кодексом Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях в вопросах ответственности за правонарушения, которые военнослужащие могут допустить во время несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке», — говорится в пояснительной записке.

В частности, статья 266(1) рассматривает проверку военных на состояние опьянения. Статья 172(20) Кодекса Украины о админправонарушениях — наказание за пребывание в состоянии опьянения

Кого можно проверять

военнообязанных и резервистов во время сборов;

военнослужащих;

Проверку проходят на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Ее могут инициировать, если появилось подозрение, что лицо находится в состоянии в результате приема каких-либо веществ, влияющих на внимание и скорость реакции.

Где и кто может проводить проверку

По статье 266 ( 1) предоставляются полномочия Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины осуществлять осмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов в состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.

В случае нахождения военных в части или во время исполнения воинских обязанностей производится должностным лицом, уполномоченным на то начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины или командиром (начальником) воинской части (учреждения, организации, предприятия, заведения, подразделения), иного созданного в соответствии с законами Украины военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения с использованием специальных технических средств и тестов.

Должностное лицо, уполномоченное начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, с использованием специальных технических средств и тестов проводит проверки военных:

на улицах;

в закрытых спортивных сооружениях;

в скверах, парках;

во всех видах общественного транспорта ( включая транспорт международного сообщения);

включая транспорт международного сообщения); в запрещенных законом других местах.

Если лицо отказывается проходить проверку на месте, то оно должно прийти его в медицинское учреждение, твержденном управлениями здравоохранения местных государственных администраций.

Проведение осмотра лиц на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, в других заведениях запрещается.

Как происходит проверка

Проверка происходит в присутствии должностного лица, уполномоченного на то начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины или командиром (начальником) воинской части (учреждения, организации, предприятия, заведения, подразделения), иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения.

Процесс фиксируется на видео, а при отсутствии технических средств, проверка происходит в присутствии двух свидетелей. Материалы видеозаписи обязательно прилагаются к протоколу.

Осмотр, который проводится с нарушением процедуры, считается недействительным.

Наказание за пребывание в состоянии опьянения

По статье 172 (20) распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов или появление таких лиц на территории воинской части в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, или исполнения ими обязанностей военной службы в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, а также отказ таких лиц от прохождения ввиду состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения наказывается:

Для солдат и офицеров ― штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток.

Командиров, не отстраненных от военного, находящегося в состоянии, когда скорость реакции снижена через препараты или другие средства наказывают наложением штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

Экспертная комиссия пока не включила законопроект в повестку дня на 2022 год. У них были замечания по статье 266(1), по которой военных можно проверять в любое время и в любом месте, хотя закон не содержит запретов на употребление алкогольных напитков дома или в отпуске. Поэтому от авторов проекта попросили уточнений к этому полу.

«В настоящее время предложенная проектом редакция не позволяет определить, в каких именно случаях необходимо проводить осмотр указанных лиц на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание. Так, действующее законодательство Украины не содержит запретов для военнослужащих и военнообязанных употреблять алкогольные напитки дома во время действия разрешения на увольнение с расположения воинской части или в отпуске, следовательно, такие действия не будут содержать признаки общественной вредности. Однако из текста ч. 1 ст. 266−1 КУоАП можно заключить, что осмотру подлежат определенные категории лиц в любое время и в любом месте», ― говорится в заключении.