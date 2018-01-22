Проверка не помогла. Почему в Киеве снова случилась авария на путепроводе

22 января 2017 года в Киеве произошла авария на путепроводе на пересечении бульвара Вацлава Гавела и проспекта Комарова.
НВ рассказывает о происшествии и его причинах.
Что произошло?
Об обрушении путепровода сообщило на своей странице в Facebook интернет-сообщество dtp.kiev.ua.
Оно опубликовало фото с места происшествия, на которых видно, что полиция перекрыла заезд под аварийный участок, в результате чего образовалась пробка длинной более километра.
"Насколько критичны повреждения для несущих конструкций моста - пока неизвестно", - говорится в сообщении.
В то же время в Киевавтодоре заявили, что был поврежден не сам путепровод, а временная металлическая конструкция, установленная для ремонта.
Согласно сообщению, эту конструкцию повредил транзитный грузовик с полуприцепом, превышающий допустимую высоту.
В Киевавтодоре подчеркнули, что никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет. В сообщении также отмечается, что поврежденную конструкцию уже убрали и движение восстановлено.
Не первый случай
Немного меньше года назад, 27 февраля, частично обрушился путепровод на проспекте Победы в районе метро Шулявская.
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Тогда никто не пострадал, но обломки бетона повредили один автомобиль. Движение было частично перекрыто.
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На место аварии прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который заявил, что мост не был признан аварийным, но "устал от времени", а также, что "были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар".
28 февраля 2017 года Кличко пообещал на брифинге, что техническое состояние всех остальных мостов и путепроводов столицы проверят.
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