Проверка не помогла. Почему в Киеве снова случилась авария на путепроводе

В Киевавтодоре заверили, что поврежден не сам путепровод, а только установленная для ремонта металлическая конструкция

22 января 2017 года в Киеве произошла авария на путепроводе на пересечении бульвара Вацлава Гавела и проспекта Комарова.

НВ рассказывает о происшествии и его причинах.

Что произошло?

Об обрушении путепровода сообщило на своей странице в Facebook интернет-сообщество dtp.kiev.ua.

Оно опубликовало фото с места происшествия, на которых видно, что полиция перекрыла заезд под аварийный участок, в результате чего образовалась пробка длинной более километра.

"Насколько критичны повреждения для несущих конструкций моста - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

В то же время в Киевавтодоре заявили, что был поврежден не сам путепровод, а временная металлическая конструкция, установленная для ремонта.

Согласно сообщению, эту конструкцию повредил транзитный грузовик с полуприцепом, превышающий допустимую высоту.

В Киевавтодоре подчеркнули, что никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет. В сообщении также отмечается, что поврежденную конструкцию уже убрали и движение восстановлено.

Не первый случай

Немного меньше года назад, 27 февраля, частично обрушился путепровод на проспекте Победы в районе метро Шулявская.

Тогда никто не пострадал, но обломки бетона повредили один автомобиль. Движение было частично перекрыто.

На место аварии прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который заявил, что мост не был признан аварийным, но "устал от времени", а также, что "были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар".

28 февраля 2017 года Кличко пообещал на брифинге, что техническое состояние всех остальных мостов и путепроводов столицы проверят.

НВ