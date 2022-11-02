Как не потерять выплаты от государства. Что делать, если ВПЛ не было дома во время проверки места жительства

2 ноября, 12:46
Поделиться:
Проверка места жительства ВПЛ — как не потерять выплаты от государства (Фото:AndreyPopov / Depositphotos)

Проверка места жительства ВПЛ — как не потерять выплаты от государства (Фото:AndreyPopov / Depositphotos)

Если при проверке фактического места жительства ВПЛ людей не было дома, они теряют право на выплаты.

Кабмин возобновил проверки места жительства ВПЛ в Украине, и в случае отсутствия лиц по месту фактического проживания их лишают выплат. Соответствующее решение закреплено Постановлением КМУ от 14.10.2022 №1168 О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам.

Видео дня

Читайте также:
13 тыс грн от ООН. Как украинцам получить повышенную помощь во время войны

Предполагается, что Национальная социальная служба будет проверять фактическое место жительства внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство.

Как проводится проверка места жительства ВПЛ

Согласно документу, выборочная проверка проводится по решению руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Нацсоцслужбы в соответствии со сформированными с использованием Единой информационной базы данными о внутренне перемещенных лицах списков, предоставленных Нацсоцслужбой ее территориальным органам.

Читайте также:
Новая стоимость оформления паспортов и денежная помощь жителям освобожденных территорий: что изменилось в Украине с 1 ноября

Должностное лицо территориального органа Нацсоцслужбы производит соответствующую запись в акте, если ВПЛ нет на месте. Человеку оставляют уведомление о необходимости в течение 10 календарных дней прибыть в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту нахождения на учете для прохождения идентификации.

Для этого необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Когда прекращаются выплаты ВПЛ

Если лицо не явилось в структурное подразделение по вопросам соцзащиты по месту нахождения на учете в течение 10 календарных дней, выплаты такому лицу отменяются.

Читайте также:
Без очередей и сбора бумажек. Минцифры тестирует в Дії сервис по изменению места жительства для ВПЛ

Что делать, если ВПЛ не сообщили о проверке

Как сообщают юристы БФ Право на защиту, если лицо не знало о проведении по нему проверки (не нашло сообщение, его повредили и т.д.) и выяснило, что ему прекратили выплату помощи на жительство, оно должен обратиться в органы социальной защиты населения для возобновления выплат .

«В случае отказа, ВПЛ имеет право на обращение в суд за защитой своих нарушенных прав. Но во избежание вопроса отмены выплат ВПЛ должны в течение 10 дней уведомлять органы социальной защиты по новому месту жительства об изменении места фактического проживания», ― говорят юристы.

Читайте также:
Если задержка больше месяца. Что делать, если выплаты ВПЛ не приходят вовремя
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Помощь Соцвыплаты Выплаты Война России против Украины помощь переселенцам ВПЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X