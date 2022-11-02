Как не потерять выплаты от государства. Что делать, если ВПЛ не было дома во время проверки места жительства 2 ноября, 12:46 Проверка места жительства ВПЛ — как не потерять выплаты от государства (Фото:AndreyPopov / Depositphotos)

Если при проверке фактического места жительства ВПЛ людей не было дома, они теряют право на выплаты.

Кабмин возобновил проверки места жительства ВПЛ в Украине, и в случае отсутствия лиц по месту фактического проживания их лишают выплат. Соответствующее решение закреплено Постановлением КМУ от 14.10.2022 №1168 О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам.

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Предполагается, что Национальная социальная служба будет проверять фактическое место жительства внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство.

Как проводится проверка места жительства ВПЛ

Согласно документу, выборочная проверка проводится по решению руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Нацсоцслужбы в соответствии со сформированными с использованием Единой информационной базы данными о внутренне перемещенных лицах списков, предоставленных Нацсоцслужбой ее территориальным органам.

Должностное лицо территориального органа Нацсоцслужбы производит соответствующую запись в акте, если ВПЛ нет на месте. Человеку оставляют уведомление о необходимости в течение 10 календарных дней прибыть в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту нахождения на учете для прохождения идентификации.

Для этого необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Когда прекращаются выплаты ВПЛ

Если лицо не явилось в структурное подразделение по вопросам соцзащиты по месту нахождения на учете в течение 10 календарных дней, выплаты такому лицу отменяются.

Что делать, если ВПЛ не сообщили о проверке

Как сообщают юристы БФ Право на защиту, если лицо не знало о проведении по нему проверки (не нашло сообщение, его повредили и т.д.) и выяснило, что ему прекратили выплату помощи на жительство, оно должен обратиться в органы социальной защиты населения для возобновления выплат .

«В случае отказа, ВПЛ имеет право на обращение в суд за защитой своих нарушенных прав. Но во избежание вопроса отмены выплат ВПЛ должны в течение 10 дней уведомлять органы социальной защиты по новому месту жительства об изменении места фактического проживания», ― говорят юристы.