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Провал отставок топ-чиновников и подозрение Ющенко. Главные новости 6 июня

Сегодня, 20:00
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Провал отставок топ-чиновников и подозрение Ющенко. Главные новости 6 июня - фото

Коллаж НВ

Главные новости дня

Верховная Рада отказалась отправлять ряд чиновников в отставку, а Папа Римский Франциск планирует встречу с Путиным.

НВ собрало главные новости дня.

Рада не поддержала отставку Грицака, Полторака и Климкина

Верховная Рада не поддержала увольнение Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины, а также министра обороны Степана Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина. Читать далее…

Ющенко выдвинули подозрение в деле о выведении Межигорья из госсобственности

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-президенту страны Виктору Ющенко в рамках дела о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности. Читать далее…

Ветераны АТО протестуют против назначения друга Зеленского в СБУ

В Киеве ветераны боевых действий на востоке Украины и семьи военных пикетировали здание СБУ в центре Киева. В частности, речь идет о первом заместителе главы СБУ Иване Баканове. Читать далее…

Папа Римский встретится с Путиным перед переговорами с руководством УГКЦ

Папа Римский Франциск намерен принять президента РФ Владимира Путина в Ватикане в четверг, 4 июля. Читать далее…

Зеленский просил у США новые вооружения

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений. Читать далее…

Обвиняемым в убийстве Гандзюк вынесли приговор

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание. Читать далее…

Кучма заявил, что нет никакой экономической блокады Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что никакой экономической блокады Донбасса нет. По словам Кучмы, решением СНБО Украины введено временное ограничение на перемещение товаров. Читать далее…

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