Проукраинские хакеры взломали сайт Московского БТИ и выложили в открытый доступ часть баз данных 7 августа, 17:22 Хакеры утверждают, что все данные были переданы Силам обороны Украины (Фото:roketpik/pixabay.com)

Проукраинские хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации и утверждают, что передали полученную информацию ВСУ. Они также выложили в открытый доступ часть баз данных.

О взломе в понедельник, 7 августа, сообщило Радио Свобода со ссылкой на сообщение хакеров на сайте Московского БТИ.

«Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, которые поддерживают войну с Украиной, переданы Силам обороны Украины», — говорится в сообщении хакеров.

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Московское городское бюро технической инвентаризации — это госорганизация, фиксирующая информацию о недвижимости и зданиях города. В БТИ хранятся планы построек, технические паспорта, сведения об износе, информация о коммуникациях и другие документы.

Хакеры утверждают, что все данные были переданы Силам обороны Украины.

Также группа хакеров начала выкладывать скриншоты предположительно из полученной ими базы данных недвижимости. Она показала адреса с кадастровыми номерами объектов ФСБ и воинских частей в Москве.

Позже хакеры выложили в открытый доступ первую часть полученной информации.

Ответственность на себя взяла группа хакеров sudo rm — RF. Ранее они взломали инфраструктуру российского фонда Сколково и выложили материалы в открытый доступ.