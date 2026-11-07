Производит компоненты для баллистики: Генштаб подтвердил поражение ракетами Нептун завода Протон в Орловской области

Пожар на российском заводе Протон в Орловской области, 7 ноября 2026 года (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Военно-морские силы ВСУ в ночь на субботу, 7 ноября, поразили ракетами Нептун российское предприятие Протон-Электротекс в Орле, сообщает Генштаб ВСУ.

В результате удара зафиксированы попадание и пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются, сообщает Генштаб.

АО Протон-Электротекс — ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов с полным производственным циклом. В номенклатуру продукции завода входят модули для авиационных крылатых ракет Ковер и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 ОТРК Искандер-М.

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Поражение предприятия осложнит производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми российские войска атакуют Украину, отмечает Генштаб.

Ночью мониторинговые каналы сообщали о ракетной атаке на российский город Орёл и пожаре на заводе Протон. Губернатор региона Андрей Клычков заявил, что при отражении массированной атаки «частично пострадали» производственные мощности предприятия в Советском районе областного центра.