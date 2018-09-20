Противостояние между НАБУ и САП. Почему это выгодно для власти

19 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что спецназ Антикоррупционного бюро избил водителя САП. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Работники Национального антикоррупционного бюро применили силу, чтобы не допустить задержания детективов ведомства, которые пытались установить прослушивание в здании САП. Холодницкий пояснил, что при отсутствии законных оснований начинается применение грубой силы.

"Я не буду мириться. Пока мы работаем, прокуроры будут независимыми. И будут принимать законные решения, а не играть в политические игры, как это делает сейчас директор НАБУ Сытник", - сообщил Холодницкий.

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В конфликте фигурируют представители СБУ, НАБУ и полиции.

В САП добавили, что по факту совершения тяжких должностных преступлений и преступлений против жизни и здоровья откроют ряд уголовных производств.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что попыток установить оборудование для прослушивания кабинета прокурора Холодницкого не было. Также пресс-служба НАБУ опровергла информацию о задержании детективов, отмечая, что детективы работали на территории больницы Охматдет.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не пришел на заседание комитета Верховной Рады. Он это объяснил служебными обстоятельствами.

Выгодно для власти

Заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак отметил, что эта ситуация выгодна для нынешней власти. И все это начинается в президентском кабинете. Сначала имело место личное противостояние Сытник-Холодницкий, а теперь разворачиваются институциональные войны.

"Президенту, его окружению - совершенно не нужна эффективная антикоррупционная политика. Здесь если проводить объективные расследования, то можно выйти на самого себя", - сказал Чумак.

Передача информации СМИ

Против директора НАБУ Артема Сытника готовят подозрение в том, что он систематически передает в СМИ информацию, которая является тайной следствия, отметил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

По мнению депутата, на допросе у Сытника попросят назвать детектива, который сообщил тайну следствия ему. Иными словами, его фактически заставят сдать своих сотрудников. Кроме того, предстоит аудит Антикоррупционного бюро, напомнил Найем.

Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины заслушает отчет директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 3 октября. Они уже восприняли неявку Сытника в ВР как "неуважение к парламенту".

Депутаты утверждали, что у них накопилось очень много вопросов к директору НАБУ. Сытник должен был отчитываться о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в течение предыдущих 6 месяцев в комитете ВР.