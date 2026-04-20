Зеленский поручил усилить экипажи ПВО в четырех регионах Украины

Президент Владимир Зеленский поручил командующему Воздушных сил ВСУ Анатолию Кривоножко вместе с министром обороны Михаилом Федоровым проработать с руководителями нескольких городов и областей дополнительное обеспечение перехватчиками и тренировки экипажей, которые сбивают российские БпЛА.

Об этом он заявил по итогам специального селектора со всеми регионами и при участии премьера Юлии Свириденко и чиновников о подготовке к следующему отопительному сезону.

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Зеленский говорит, что для всех областей, городов и общин Украины утверждены конкретные планы устойчивости.

По его словам, это четкие документы, которые определяют, какие объекты в первую очередь нуждаются в восстановлении, где должна быть дополнительная защита и какие задачи города и громады должны выполнить, чтобы люди получили гарантированные поставки тепла и электричества зимой.

Глава государства отметил, что срок реализации планов устойчивости для всех городов и общин — 1 сентября 2026 года.

«Соответственно, есть жесткий график заключения договоров и выполнения работ, который должен быть реализован всеми областными и местными властями. К сожалению, по состоянию на сегодня не все регионы работают именно так, как надо для защиты людей», — заявил президент.

Зеленский сообщил, что сегодня подробно обсудили ситуацию в областях, которые отстают от графика. В частности, отдельное внимание уделили Донецкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Львовской областям, а также Запорожью, Херсону и Киеву.

«Поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны Украины проработать с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговщины и Харьковщины дополнительное обеспечение перехватчиками и тренировки экипажей: у наших воинов должно быть достаточное количество и качество средств реагирования на все типы шахедов», — сказал он.

По словам президента, Кабинет Министров готов помогать регионам, которые в этом нуждаются и чьи запросы обоснованы. Отдельный перечень задач выполняет Агентство восстановления.

14 апреля Зеленский после общения со Свириденко заявил, что часть регионов отстает от графика, который был определен для конкретного результата к началу нового отопительного сезона.