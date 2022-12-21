Против Украины воюют «вагнеровцы», задержание которых сорвалось в 2020 году — УП 21 декабря, 10:56 «Вангнеровец» (Фото:www.pravda.com.ua)

На фронте против Украины сейчас воюют боевики ЧВК Вагнер, задержание которых сорвалось в 2020 году, сообщает Украинская правда.

По информации издания, одним из боевиков оказался 41-летний Максим Кошман по прозвищу «Коршун». С 2014 года он внештатный боец ПВК Вагнера и один из 33 наемников, которых в 2020 году задержали в Беларуси и отдали России.

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В Украине против Кошмана зарегистрировано уголовное производство по факту участия в незаконном вооруженном формировании во время " референдума" в Славянске в 2014 году.



После установления контроля над городом украинскими военными, Кошман бежал в оккупированную Горловку и продолжил участие в войне против Украины. Впоследствии он получил паспорт РФ.

Судя по его соцсетям, он до сих пор проживает в так называемой «ДНР», получал награды от террористов.

Фото: www.pravda.com.ua

Также среди задержанных в Беларуси «вагнеровцев» есть Геннадий Фетисов. Ранее он служил в подразделении Беркута украинской милиции. Сейчас проживает в террористической «ДНР» и воюет против Украины.

Он активно поддерживал в соцсетях начало войны и псевдореферендум.

Фото: www.pravda.com.ua

Поддерживает войну еще один из бывших задержанных в Минске боевиков Вагнера Владимир Селихов. Он почти не публикует фотографии с войны. Лишь несколько в форме и с русским флагом. Другие — в штатском, но в комментариях он объясняет, что фото старые.

Фото: www.pravda.com.ua

«Вагнеровец» Андрей Чернышев участвовал в захвате Луганского аэропорта летом 2014 года. Четыре года спустя попал в список СБУ, как наемник, который был доставлен в Сирию на ракетном крейсере Варяг и воевал в этой стране. В 2022 вернулся воевать против Украины и летом погиб.

Фото: www.pravda.com.ua

Уроженец Коми Антон Вахтуров погиб на войне против Украины. Об этом свидетельствует запись в соцсетях и местных новостях. По данным бывших работников украинских спецслужб, именно Вахтуров был одним из участников смертной казни в Сирии.

Тогда «вагнеровцы» пытали безоружного мужчину, отрезали ему голову, разбили ее кувалдой и сожгли тело. Все это боевики снимали на видео.

Фото: www.pravda.com.ua

Что известно о спецоперации по задержанию «вагнеровцев»?

29 июля 2020 года белорусские силовики заявили о задержании под Минском 33 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной частной военной компании Вагнера. Власти Беларуси считали, что целью боевиков ЧВК была дестабилизация ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа.

Часть задержанных воевала на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». Вопреки ходатайству Украины об их экстрадиции, Минск передал наемников Москве.

Уже в начале сентября журналисты и оппозиция в Украине начали публиковать данные и записи, свидетельствующие о том, что «вагнеровцы» оказались в Минске в рамках спецоперации Украины с целью выманить воевавших на Донбассе российских боевиков. Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Однако, власти длительное время отрицали сам факт существования спецоперации. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией и заявлял, что эта спецоперация «выдумана от начала и до конца».

Но в июне следующего, 2021, года в интервью на телеканале 1+1 Зеленский заявил, что история с задержанием «вагнеровцев» в Минске летом 2020 года не была операцией Украины, а идея исходила от других стран. Тогда в Офисе президента заявили, что слова Зеленского о спецоперации переврали.

По итогам расследования ВСК в Верховной Раде там заявили, что в июле 2020 года СБУ обратилась к ГУР Минобороны с предложением провести «спецмероприятие» и вывезти с территории России людей, которые, как считается, участвовали в вооруженных конфликтах, в частности на Донбассе. До этого, еще в 2018 году, украинская разведка начала собирать информацию об участниках ЧВК Вагнера и проводила собеседования, чтобы получить сведения о работе группировки.

17 ноября 2021 года было опубликовано расследование Bellingcat и The Insider об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. В частности, Bellingcat со ссылкой на бывшего главу ГУР Минобороны Василия Бурбу передает, что глава ОП Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю.

Перед этим было заключено соглашение о прекращении огня на Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что, если спецоперация пойдет по плану, соглашение будет расторгнуто еще до 27 июля. В Офисе президента не прокомментировали эту информацию, а расследователям не удалось проверить разговор.

После возражений Бурбы в Офисе президента предложили сократить задержку до четырех дней, что позволило бы вступить в силу соглашению о прекращении огня, заявили расследователи.

Планировалось, что «завербованные» украинской разведкой боевики отправятся из Москвы в Минск, а оттуда вылетят в Стамбул якобы для охраны нефтяных объектов. Когда самолет пролетал бы в воздушном пространстве Украины, рейс бы посадили под предлогом взрывчатки на борту, а наемники ЧВК были бы задержаны, сказано в материале.



Но когда группа из 33 наемников покидала Москву, команда ГУР перебронировала билеты, в результате чего наемники были вынуждены задержаться в Минске на несколько дней. Их переселили в санаторий за чертой города, где они и были задержаны белорусскими силовиками 29 июля, а позже выданы Беларусью России, несмотря на запросы Украины об экстрадиции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно основывается на «интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб, в частности с господином Бурбой», а никаких выводов о том, что операцию слили, нет.

19 ноября Василий Бурба публично заявил, что получил указание о переносе финальной стадии операции 23 июля 2020 года от Андрея Ермака, который сказал, что это команда президента. Однако Ермак заявил, что не давал экс-главе ГУР Бурбе указаний по «вагнеровцам».