Против осужденного в Крыму украинца Балуха применяют психологические пытки - защитник

Украинского активиста Владимира Балуха, которого приговорили к нескольким годам лишения свободы в колонии-поселении, избивают и оказывают на него психологическое давление, заявил его общественный защитник, архиепископ Симферопольский и Крымской Климент.

Видеообращение архиепископа опубликовал крымский активист Михаил Батрак, передает Крым.Реалии.

"Сейчас Володю начинают мучить так называемым "несоблюдением режима". За любой проступок, который Володя допускает в камере, на него сразу составляют административное нарушение… За то, что Володя отказался раздеваться догола по требованию этих вертухаев, его заломали, отдубасили и составили акт об административном нарушении", – сказал Климент.

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По словам общественного защитника, украинского политзаключенного наказывают за то, что он прилег в камере или подошел к окну. Оккупационные власти пытаются сломать Балуха психически, добавил он.

Напомним, 16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационным властям РФ в Крыму, приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские силовики обвинили крымчанина в "хранении боеприпасов".

В свою очередь адвокат Балуха и правозащитники заявили, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.