Мэра города Рубежное в Луганской области подозревают в «коллаборационизме» — Офис генпрокурора

5 апреля, 20:38
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Оккупанты готовятся к огромному прорыву в Луганской области (Фото:REUTERS/Олексии Ковальов)

Оккупанты готовятся к огромному прорыву в Луганской области (Фото:REUTERS/Олексии Ковальов)

Против мэра города Рубежное в Луганской области возбудили уголовное производство по статье «коллаборационизм».

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года мэр осуществлял публичные призывы к поддержке решений и действий Российской Федерации в части так называемой «военной операции» на территории Украины, вооруженных формирований и оккупационной администрации РФ. Также он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и оккупационной администрацией РФ, к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированной территории Украины", — пишут в Офисе генпрокурора.

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По данным украинских военных, российская армия непрерывно обстреливает город Рубежное Луганской области.

Как утверждает Генштаб ВСУ, в настоящее время основные усилия войск РФ сосредоточивают на взятии под контроль этого и других населенных пунктов Донбасса.

Напомним, 5 апреля, в Рубежном Луганской области российские оккупанты нанесли удар по цистерне с азотной кислотой.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Луганская область Рубежное Война России против Украины

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