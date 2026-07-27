Пять кораблей ждут окончания войны. Зеленский поднялся на борт тральщика Черкассы в британском Портсмуте

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на военно-морской базе в Портсмуте (Фото: Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом посетил военно-морскую базу Портсмут , где поднялся на палубу противоминного корабля Черкассы.

Об этом он сообщил в Telegram в понедельник, 27 июля.

По словам президента, Черкассы Украина получила от Великобритании в январе 2023 года. Всего на базе Портсмут размещены пять украинских противоминных кораблей — Мелитополь, Мариуполь, Геническ, Черкассы и Чернигов.

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До завершения войны они будут базироваться здесь, а впоследствии смогут выполнять задачи по разминированию украинской морской акватории.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем в Портсмуте / Фото: Офис президента Украины

«Черкассы» — бывший британский тральщик HMS Grimsby типа Sandown, который более 20 лет прослужил в составе Королевского флота, прежде чем был передан Украине. Корабль получил название в честь одноименного украинского тральщика, который в 2014 году оказывал сопротивление во время российской оккупации Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем в Портсмуте / Фото: Офис президента Украины

Суда этого типа отличаются высокой маневренностью и низкой магнитной сигнатурой, что позволяет эффективно обнаруживать и уничтожать морские мины.

Зеленский подчеркнул, что Украина является морской державой и постоянно работает над наращиванием своих возможностей в этой сфере, поблагодарив Великобританию и всех партнеров за помощь.