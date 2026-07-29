«Людей до сих пор игнорируют». В Украине 14-й день подряд продолжаются протесты против увольнения Михаила Федорова

В Николаеве акция протеста началась с минуты молчания в память об украинских военных и гражданских лицах, погибших, замученных и казненных в плену в Еленовке (Фото: Суспільне Николаев/Telegram)

В среду, 29 июля, в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Днепре, Ровно, Запорожье и других городах Украины уже 14-й день подряд продолжаются акции протеста против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

Об этом сообщают блогер и бывший советник Федорова Сергей Стерненко, «Суспільне Дніпро», «Суспільне Миколаїв» и «Новини.live».

Стерненко отметил, что люди выходят на улицы даже без предварительных призывов.

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Протестующие в Киеве / Фото: Стерненко/Telegram

Он также анонсировал масштабное шествие в пятницу, 31 июля, «потому что людей до сих пор игнорируют».

В центре Днепра уже две недели продолжаются митинги за возвращение Федорова в правительство на должность министра обороны.

В Николаеве на Аллее славы горожане возложили цветы и зажгли лампадки в память о военных и гражданских, замученных и казненных в российском плену / Фото: Суспильне Николаев/Telegram

В Николаеве протест начался с минуты молчания / Фото: Суспільне Николаев/Telegram

В Запорожье на 14-й день протеста участники приходят с новыми плакатами и лозунгами, а главным требованием остается возвращение Михаила Федорова на должность.

«То, что нас услышали на 50% и не выполнили первое, самое главное условие, людей не устраивает», — заявила одна из участниц акции Марьяна.

Фото: Суспильне Николаев

Она отметила, что, несмотря на усиление обстрелов Запорожья и усталость людей, важно продолжать выходить на митинги. По ее словам, в пятницу, субботу и воскресенье ожидается большее число участников, поскольку в выходные у людей больше возможностей присоединиться к акциям.

Протесты против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны — что известно

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение новых министров в правительстве Сергея Корецкого. Не были назначены только министры обороны и иностранных дел, поскольку представления по ним должен был внести в парламент президент.

С 16 июля в Киеве и многих других городах Украины начались акции в поддержку Федорова и с требованием отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вечером 21 июля президент объявил, что заменит Сырского командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым.

В тот же день Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности министра обороны исполняющему обязанности главы СБУ генералу Евгению Хмаре.

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17 июля новый Кабмин назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Инициатор протестов, ветеран Дмитрий Козятинский, анонсировал бессрочную мирную акцию с 24 июля.

«Мы будем выходить каждый день и стоять столько дней, сколько понадобится, чтобы власть нас услышала», — подчеркнул он.

23 июля Зеленский заявил, что предложил Федорову несколько должностей, в частности должность вице-премьера по вопросам военных инноваций.

После этого Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на какую должность, кроме должности министра обороны.