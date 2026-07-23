По информации корреспондента «Суспільного», в Киеве на соответствующую акцию протеста собралось несколько сотен человек (Фото: Суспильне.Новости)

В Киеве и других городах Украины уже восьмой день подряд идут протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны .

Об этом 23 июля сообщает Суспильне.

По информации корреспондента издания, в Киеве на соответствующую акцию протеста собралось несколько сотен человек. Протестующие требуют восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны.

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Фото: Суспильне. Новости

Фото: Суспильне. Новости

Также протестующие, как сообщает Hromadske, призывают заменить новоназначенного главу Министерства по делам ветеранов Виталия Кима — в частности, используя лозунг «Ветерана, а не Кіма».

Фото: Hromadske

Фото: Hromadske

Фото: Hromadske

Фото: Hromadske

Кроме того, ситуацию прокомментировал и бывший советник Федорова, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

«Несмотря на то, что основные протесты запланированы на завтра в 20:00, сегодня люди также вышли с требованием вернуть Федорова в Минобороны. Протестующие собрались в Киеве, Харькове, Тернополе, Одессе, Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Хмельницком и других городах», — написал он.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

С 16 июля в Киеве и ряде других украинских городов проходят акции с требованием отставки Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны. После увольнения Федоров рассказал, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Сырский покидает должность, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

21 июля советник президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам сообщил, что Зеленский встречался с Федоровым.

Впоследствии президент подтвердил встречу и заявил, что предложил Федорову «достойную должность» в правительстве, которая, по его словам, позволит объединить технологическую составляющую страны и обеспечить дальнейшее развитие.

22 июля ветеран и один из инициаторов протестов Дмитрий Козятинский призвал украинцев в пятницу, 24 июля, выйти на мирную бессрочную акцию протеста с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. По его словам, акции должны начаться в 20:00 на площади Ивана Франко в Киеве и на центральных площадях других городов страны.