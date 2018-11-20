Протесты водителей с еврономерами: полиция открыла дела из-за перекрытия трассы Киев-Чоп и наезда на патрульного

Полиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту наезда на начальника патрульной полиции области во время перекрытия движения владельцами авто на еврономерах на дороге Киев-Чоп.

Как сообщили в областной полиции, действия 29-летнего жителя Ровно квалифицированы по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей).

По словам полицейских, нарушитель на автомобиле Renault Laguna, нарушая правила дорожного движения, остановился посреди проезжей части трассы Киев-Чоп. На законное требование начальника патрульной полиции Ровенской области водитель наехал на ногу полицейскому. Пострадавший за медицинской помощью пока не обращался.

Из-за перекрытия движения на дороге Киев-Чоп открыто производство по статье "блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", передает Радио Свобода.

По данным Укравтодора, по состоянию на 17:00 из-за акций владельцев автомобилей с иностранной регистрацией дорогу перекрыли в 14 областях - Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской.

Напомним, 20 ноября по всей Украине началась акция протеста автовладельцев на еврономерах. В Киеве участники акции требуют отмены принятых Верховной Радой законопроектов №8487 и №8488.