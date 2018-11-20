Протесты водителей с еврономерами: под Ровно активисты подрались с полицейскими, трех задержали

Вечером во вторник, 20 ноября, в Ровенской области между участниками акции протеста автовладельцев с иностранной регистрацией и полицейскими произошел конфликт, в результате трех активистов доставили в полицию.

Как сообщили в областной полиции, около 19:00 во время акции на трассе Киев-Чоп возле Ровно один из активистов вместо того, чтобы выполнить требование полицейского покинуть проезжую часть, ударил полицейского в лицо и сорвал радиостанцию.

Во время потасовки, к которой присоединились и другие протестующие, двое полицейских - командир и заместитель командира батальона - получили ушибы. Медики оказали им необходимую помощь на месте.

Трех нарушителей доставили в Ровенское районное отделения полиции. После установления их личных данных и предоставления объяснений их отпустили.

По факту нападения на полицейских открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Кроме того, начато служебное расследование относительно правомерности действия сотрудников полиции в отношении активистов.

По состоянию на 20:30 движение по автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе разблокировано.

Напомним, что полиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту наезда на начальника патрульной полиции области во время перекрытия движения владельцами авто на еврономерах на дороге Киев-Чоп.

20 ноября по всей Украине началась акция протеста автовладельцев на еврономерах. Участники акции требуют отмены принятых Верховной Радой законопроектов №8487 и №8488.