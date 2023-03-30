Недовольство в РФ усиливается с каждым новым грузом с черными мешками — ГУР
В разведке отмечают, что недовольство не обязательно перерастет в протесты (Фото:Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)
Украинская разведка сообщает, что недовольство в России растет с каждым новым грузом с черными мешками. В то же время ГУР предупреждает, что недовольство не обязательно перерастет в протесты.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью Укринформ.
«Недовольство в российских так называемых субъектах Федерации усиливается с каждым новым грузом с черными мешками», — сказал он.
Черняк добавил, что разведка фиксирует рост недовольство среди населения РФ, но протесты не являются неизбежными.
«О неизбежности протестов пока не позволяет говорить с одной стороны пропагандистское влияние, а с другой — страх репрессий из-за активных полицейских мер, которые Кремль усилил во избежание сопротивления во время мобилизации», — сказал он.
Черняк также отметил, что падение поддержки россиянами действий диктатора Владимира Путина может произойти после ухода или смерти главы страны-агрессора.
«Устранение диктатора может привести к тому, что большинство российского населения, которое в неоимперском угаре поддерживало агрессивную войну и военные преступления против украинского народа, станет бить себя в грудь и клясться в вечной оппозиционности режима», — сказал он.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявил, что после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина в Кремле уже ищут ему преемника.