Недовольство в РФ усиливается с каждым новым грузом с черными мешками — ГУР 30 марта, 15:35 В разведке отмечают, что недовольство не обязательно перерастет в протесты (Фото:Hayk Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Украинская разведка сообщает, что недовольство в России растет с каждым новым грузом с черными мешками. В то же время ГУР предупреждает, что недовольство не обязательно перерастет в протесты.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в интервью Укринформ.

«Недовольство в российских так называемых субъектах Федерации усиливается с каждым новым грузом с черными мешками», — сказал он.

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Черняк добавил, что разведка фиксирует рост недовольство среди населения РФ, но протесты не являются неизбежными.

«О неизбежности протестов пока не позволяет говорить с одной стороны пропагандистское влияние, а с другой — страх репрессий из-за активных полицейских мер, которые Кремль усилил во избежание сопротивления во время мобилизации», — сказал он.

Черняк также отметил, что падение поддержки россиянами действий диктатора Владимира Путина может произойти после ухода или смерти главы страны-агрессора.

«Устранение диктатора может привести к тому, что большинство российского населения, которое в неоимперском угаре поддерживало агрессивную войну и военные преступления против украинского народа, станет бить себя в грудь и клясться в вечной оппозиционности режима», — сказал он.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявил, что после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора Владимира Путина в Кремле уже ищут ему преемника.