Люди вышли на акции в Киеве, Львове, Виннице, Ровно, Харькове, Днепре, Черновцах, Запорожье (Фото: Сергей Окунев/NV)

В Киеве в пятницу, 31 июля, тысячи людей приняли участие в протестном шествии с призывом вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны Украины и дать ему год на проведение реформ. Об этом сообщает корреспондент NV с места событий.

Участники акции вышли на Крещатик с требованием начать открытый диалог с обществом по поводу дальнейших реформ в сфере обороны.

Маршрут шествия пролегал от памятника Тарасу Шевченко до площади Ивана Франко. Люди скандировали: «Стояли, стоим и будем стоять».

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Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Во время шествия в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. Участников призвали пройти в укрытия. Позже в столице прогремел взрыв.

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

На протестное шествие против увольнения Михаила Федорова также вышли во Львове, Виннице, Ровно, Харькове, Днепре, Черновцах, Запорожье, Кропивницком и Одессе.

Федоров поблагодарил участников шествия, ответив на сообщения со словами поддержки.

«Не подведу [и не обману доверия]. Спасибо», — написал экс-министр в Threads.

Протесты против увольнения Михаила Федорова — что известно

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение новых министров в правительстве Сергея Корецкого. Не были назначены только министры обороны и иностранных дел — представления по ним должен был внести в парламент президент.

С того же дня в Киеве и многих других городах начались акции в поддержку Федорова и с требованием отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вечером 21 июля президент объявил, что заменит Сырского командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым. В тот же день Зеленский поручил исполнять обязанности министра обороны и.о. главы СБУ генералу Евгению Хмаре, а 17 июля Кабмин официально назначил Хмару исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — исполняющим обязанности министра иностранных дел.

23 июля Зеленский заявил, что предложил Федорову несколько должностей, в частности пост вице-премьера по вопросам военных инноваций. В ответ Федоров заявил, что не согласится ни на какую должность, кроме поста министра обороны.

Инициатор протестов, ветеран Дмитрий Козятинский, анонсировал бессрочную мирную акцию с 24 июля: «Мы будем выходить каждый день и стоять столько, сколько потребуется, чтобы власть нас услышала».