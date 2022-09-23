«Могут получить поддержку ВСУ». В Крыму следует протестовать против принудительной мобилизации — правозащитница 23 сентября, 22:00 Эксклюзив НВ Активисты сопротивления расклеивают проукраинские открытки во временно оккупированном Симферополе (Фото:Тамила Ташева / facebook)

Протесты в аннексированном Крыму могут помочь избежать принудительной мобилизации, считает глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«В отличие от России, протесты в Крыму могут получить реальную вооруженную поддержку. Я имею в виду поддержку Вооруженных сил Украины», — заявила правозащитница в эфире Радио НВ и напомнила о недавних атаках по авиабазам на территории Крыма и активизации движения сопротивления оккупантам.

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Скрипник считает, что мужскому населению Крыма следует выходить на бунты, перекрывать дороги и т.д., но следует учитывать возможное наказание арестом.

По ее словам, сразу после сообщений о вручении первых повесток в Крыму, она получила много запросов от жителей АРК, в частности, от крымских татар, с просьбами советов, как им лучше действовать. Они также сообщили о закрытых выездах с территории оккупированного РФ Крыма.

Руководство Российской Федерации будет использовать мобилизацию, чтобы физически уничтожить активную молодежь и проукраинскую настроенную часть населения Крыма, убеждена Скрипник.

«Для российских властей это возможность бороться с людьми, которые не поддерживают оккупацию и выступают против кремлевского режима. Сейчас для них это абсолютно реальный механизм — забирать проактивную, проукраинскую часть населения, <...> это украинцы, крымские татары и другие жители Крыма, особенно молодежь, которая может оказывать сопротивление или оказывать реальную поддержку в случае, когда Вооруженные силы Украины будут освобождать Крым», — считает правозащитница.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

Минобороны России Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию намерены призвать 300 тысяч резервистов. При этом, по данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщалось, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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