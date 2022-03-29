Жестокость растет. Российские оккупанты становятся все более нетерпимы к проукраинским протестам в Херсоне — посольство США 29 марта, 14:46 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разгоняют проукраинские митинги в Херсоне (Фото:in this still image from video obtained by REUTERS)

Российские оккупанты становятся все более нетерпеливы к постоянным проукраинским протестам в Херсоне, поэтому их жестокость за последнюю неделю значительно возросла.

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«Поскольку российские военные становятся все более нетерпимы к постоянным проукраинским протестам в Херсоне, их жестокость за последнюю неделю значительно возросла», — сказано в сообщении.

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Оскільки російські військові стають дедалі більш нетерплячими до постійних проукраїнських протестів у Херсоні, їхня жорстокість за останній тиждень значно зросла. Насильницькі розгони та викрадення дедалі збільшуються, а також є ризик загрози масових депортацій. https://t.co/evmbrxNldd — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 29, 2022

В посольстве заявили, что насильственные разгоны и похищения все возрастают, а также риск угрозы массовых депортаций.

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В Херсонской области с начала российской оккупации жители регулярно проводят мирные акции протеста против агрессора, российские военные применяют силу и оружие против демонстрантов, есть раненые и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.

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