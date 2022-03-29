Жестокость растет. Российские оккупанты становятся все более нетерпеливы к проукраинским протестам в Херсоне — посольство США
Оккупанты разгоняют проукраинские митинги в Херсоне (Фото:in this still image from video obtained by REUTERS)
Российские оккупанты становятся все более нетерпеливы к постоянным проукраинским протестам в Херсоне, поэтому их жестокость за последнюю неделю значительно возросла.
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«Поскольку российские военные становятся все более нетерпеливы к постоянным проукраинским протестам в Херсоне, их жестокость за последнюю неделю значительно возросла», — сказано в сообщении.
В посольстве заявили, что насильственные разгоны и похищения все возрастают, а также риск угрозы массовых депортаций.
В Херсонской области с начала российской оккупации жители регулярно проводят мирные акции протеста против агрессора, российские военные применяют силу и оружие против демонстрантов, есть раненые и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.
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