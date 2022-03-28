«Начали проявлять неповиновение». Кто может протестовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 28 марта, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Неподконтрольный Украине Донецк, 24 января 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса могут протестовать только недавно депортированные украинцы, ведь неповиновение тех, кто прожил под оккупацией восемь лет, все это время подавляли.

Об этом журналист Донбасс.Реалии Александр Демченко рассказал в эфире Радио НВ:

«На оккупированной территории российские власти и подконтрольные режимы максимально подавляли любое сопротивление, любые проявления общественного неповиновения. После того как попали под депортацию люди из Волновахи или из других городов в оккупированный Донецк, они сразу начали проявлять неповиновение этой «местной власти».

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В подтверждение этому журналист рассказал историю, случившуюся несколько дней назад:

«В одну из школ Донецка, где разместили людей, которых вывезли из оккупированных территорий, должен был приехать [так называемый председатель „ДНР“ Денис ] Пушилин, чтобы под камеры пообщаться с этими людьми, которых якобы спасли. На этой школе люди, проживающие там, написали „Слава Украине!“. Визит пришлось отменить».

Это доказывает то, по мнению Демченко, что люди из недавно оккупированных Россией территорий не поддерживают действия агрессора, что является примером для тех, кто уже восемь лет находится в Л/ДНР.

«Можно оказать не военное, а общественное сопротивление происходящему. Хороший пример мы видим и на оккупированных территориях юга Украины: люди даже после того, как по ним стреляют, захватывают, похищают мэров или депутатов, все равно выходят на протесты. Российские власти, по меньшей мере, не чувствуют себя уверенно в этих городах», — добавил журналист.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что 20−30 тысяч человек из города насильно вывезли на оккупированную территорию или в РФ.

Также спикер Донецкой ВГА Татьяна Игнатченко-Тюрина сообщила что для проверки «благонадежности» депортированных украинцев российско-фашистские захватчики создали фильтрационные лагеря.