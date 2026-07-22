Журналисты зафиксировали, как в Киеве протестующие отреагировали на отставку Александра Сырского с поста главком ВСУ и назначение Михаила Драпатого (Фото: скриншот из видео/t.me/hromadske_ua)

В Киеве участники акции протеста против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины с радостью восприняли новость об отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ и назначения на него Михаила Драпатого.

Об этом говорится в опубликованном 21 июля репортаже Hromadske.

«Ну, что же — едем праздновать или как? Приятно, что люди сознательны и могут влиять на решения в нашей стране?», «Слава Богу, всех поздравляю. Первый шаг сделан. Это было самое важное и самое трудное», «Украинцы еще раз подтвердили — дух нации ломает то, что нам не нравится. Мы будем стоять до тех пор, пока нас не услышат», — заявили они корреспонденту издания.

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Кроме того, отставку Сырского прокомментировал ветеран и инициатор протестов против увольнения Федорова Дмитрий Козятинский.

«Спасибо за подарок!», — написал он в Facebook и опубликовал фото со стоп-кадром вечернего обращения президента Владимира Зеленского.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Протесты с требованием отставки Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны проходили в Киеве и ряде других украинских городов 16, 17, 18, 19 и 20 июля.

16 июля Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций «Альфа» СБУ. Президент подтвердил конфликт Федорова с Сырским: экс-министр рассказал, что главком блокировал все его инициативы и ставил ультиматумы.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне масштабных протестов, начавшихся после отставки министра обороны Михаила Федорова.

Замена Сырского рассматривается как попытка найти выход из крупнейшего кризиса военного руководства за время президентства Зеленского, говорится в материале.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с Сырским.

20 июля стало известно, что сегодня на заседании Ставки могут обсудить отставку Сырского — по данным СМИ, рассматривается 11 кандидатов на эту должность. В тот же день Зеленский провел встречи с командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым, командиром «Азова» Денисом Прокопенко, заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком и командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким.

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21 июля Зеленский сообщил, что продолжает вместе с Хмарой и заместителем министра обороны Павлом Палисой общаться с командирами армейских корпусов — 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го и 30-го корпуса морской пехоты — по поводу первоочередных потребностей фронта, защиты приграничных направлений и стратегии обороны.

21 июля советник президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам сообщил, что Зеленский встречался с Федоровым.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Александр Сырский покидает должность, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.