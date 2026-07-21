Людей меньше, но протесты продолжаются: шестой день требуют вернуть Федорова

21 июля, 22:06
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Акция в поддержку Михаила Федорова на площади Франко в Киеве 21 июля 2026 года (Фото: Суспільне Новини / Полина Паламарчук)

Акция в поддержку Михаила Федорова на площади Франко в Киеве 21 июля 2026 года (Фото: Суспільне Новини / Полина Паламарчук)

В Киеве и нескольких областных центрах шестой день подряд продолжаются акции протеста против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины.

Об этом во вторник, 21 июля, сообщает Hromadske.

Участники акции требуют вернуть Федорова на должность министра обороны, а также отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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По информации корреспондентов Hromadske, на площади Ивана Франко в этот раз собралось значительно меньше людей, чем во время предыдущих протестов.

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Несмотря на то, что в столице уже дважды за вечер объявляли воздушную тревогу, участники акции не расходятся.

По данным «Суспільного», люди вышли на центральные площади своих городов в Ивано-Франковске, Днепре и Львове.

Митинг в поддержку экс-министра обороны Федорова, Ивано-Франковск, 21 июля 2026 года. (Фото: Суспильне Ивано-Франковск / Юрий Надольский)
Митинг в поддержку экс-министра обороны Федорова, Ивано-Франковск, 21 июля 2026 года. / Фото: Суспильне Ивано-Франковск / Юрий Надольский

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Протесты с требованием отставки Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны проходили в Киеве и ряде других украинских городов 16, 17, 18, 19 и 20 июля.

16 июля Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций «Альфа» СБУ. Президент подтвердил конфликт Федорова с Сырским: экс-министр рассказал, что главком блокировал все его инициативы и ставил ультиматумы.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне масштабных протестов, начавшихся после отставки министра обороны Михаила Федорова.

Замена Сырского рассматривается как попытка найти выход из крупнейшего кризиса военного руководства за время президентства Зеленского, говорится в материале.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с Сырским.

20 июля стало известно, что сегодня на заседании Ставки могут обсудить отставку Сырского — по данным СМИ, рассматривается 11 кандидатов на эту должность. В тот же день Зеленский провел встречи с командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым, командиром «Азова» Денисом Прокопенко, заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком и командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким.

21 июля Зеленский сообщил, что продолжает вместе с Хмарой и заместителем министра обороны Павлом Палисой общаться с командирами армейских корпусов — 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го и 30-го корпуса морской пехоты — по поводу первоочередных потребностей фронта, защиты приграничных направлений и стратегии обороны.

21 июля советник президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам сообщил, что Зеленский встречался с Федоровым.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Киев Акция протеста Александр Сырский Михаил Федоров

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