Люди вышли на акции в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Одессе, Ужгороде и других городах (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

По всей Украине 30 июля пятнадцатый день подряд продолжаются протесты против увольнения экс-министра обороны Михаила Федорова.

Митинги прошли во Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Одессе, Ужгороде, Николаеве, Каменце-Подольском, Днепре, Виннице и других городах. Об этом сообщают региональные редакции Суспільного, издание Новини.LIVE и блогер Сергей Стерненко.

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Во Львове на проспекте Свободы собралось около 200 человек с плакатами «Не всё равно, кто будет главой Минобороны» и «Верните технократа». Участница акции Кира Скитович заявила, что требования протестующих неизменны — вернуть Федорова на должность, поскольку он доказал эффективность цифровизации в условиях войны.

В Ивано-Франковске на митинг вышли около 60 горожан, скандируя «Федоров — министр обороны» и «Нет коррупции!». Участницы акции рассказали, что власть пытается измотать протестующих молчанием, рассчитывая на усталость людей, однако сами протестующие не намерены отступать.

В Ужгороде к акции присоединились около 20 человек — участники скандировали «Верните команду Федорова» и «Увольнять лучших — путь к поражению». По словам одной из участниц, после двух недель протестов людей мотивирует уже не пыл первых дней, а внутренняя убежденность довести дело до конца.

В Харькове на акцию собралось около полусотни человек, протесты также продолжаются в Одессе. Организаторы сообщили, что, на пятницу, 31 июля, в 19:00 в Киеве запланировано шествие от парка Шевченко.

Протесты против увольнения Михаила Федорова — что известно

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение новых министров в правительстве Сергея Корецкого. Не были назначены только министры обороны и иностранных дел — представления по ним должен был внести в парламент президент.

С того же дня в Киеве и многих других городах начались акции в поддержку Федорова и с требованием отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вечером 21 июля президент объявил, что заменит Сырского командующим Объединенными силами Михаилом Драпатым. В тот же день Зеленский поручил исполнять обязанности министра обороны и.о. главы СБУ генералу Евгению Хмаре, а 17 июля Кабмин официально назначил Хмару исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — исполняющим обязанности министра иностранных дел.

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Инициатор протестов, ветеран Дмитрий Козятинский, анонсировал бессрочную мирную акцию с 24 июля: «Мы будем выходить каждый день и стоять столько, сколько потребуется, чтобы власть нас услышала».

23 июля Зеленский заявил, что предложил Федорову несколько должностей, в частности пост вице-премьера по вопросам военных инноваций. В ответ Федоров заявил, что не согласится ни на какую должность, кроме поста министра обороны.