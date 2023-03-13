В Херсоне прошел митинг с украинскими флагами в годовщину протестов херсонцев против оккупантов — фото 13 марта, 18:34 В понедельник, 13 марта, в Херсоне местные жители провели акцию с украинскими флагами (Фото:Юрій Соболевський/Telegram)

В Херсоне в понедельник, 13 марта, местные жители провели акцию с украинскими флагами через год после масштабных протестов херсонцев против российской оккупации города.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской городской администрации в Telegram.

«Более года назад захватчики оккупировали Херсон и пытались покорить местных жителей. Несмотря на оккупацию вражескими войсками, херсонцы с первых дней ежедневно массово выходили на митинги и сопротивлялись», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе напомнили, что именно 13 марта 2022 года тысячи людей собрались на площади и прошлись по центру города с сине-желтыми флагами. Каждый митинг был большим риском для участников в период российской оккупации, но все равно люди протестовали против агрессора.



Фото: Херсонська МВА/Telegram

«Вся Украина услышала от наших людей непокоренное: „Слава Украине“! Благодарю всех жителей города за то, что вы тогда сделали, за то, что вы делаете сейчас. За вашу стойкость и мужество. За вашу веру в победу! Враг ушел из Херсона. Мы все знаем, что уже в ближайшее время Херсонская область и город обязательно будут объединены. Слава Украине! Героям слава!» — отметил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Фото: Херсонська МВА/Telegram

Руководитель исполнительного аппарата Херсонского облсовета Юрий Соболевский также прокомментировал акцию. Он напомнил, что 79 лет назад Херсон был освобожден от нацистов, а в прошлом году — от российских оккупантов.

Фото: Херсонська МВА/Telegram

«Сегодня над Херсоном развевается украинский флаг. Это все, что нужно знать о херсонцах, в сердцах которых была и будет Украина», — пишет он.

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