В Киеве и многих городах Украины вечером в среду, 22 июля, люди седьмой день подряд собрались на протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

Об этом сообщает «Суспільне».

Люди вышли на площади в Киеве, Одессе, Тернополе, Львове, Ужгороде, Кременчуге, Черновцах, Харькове, Ивано-Франковске, Виннице, Полтаве, Кропивницком и других городах.

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В Киеве среди протестующих установили картонную фигуру Федорова в полный рост.

В Днепре люди развернули огромный флаг Украины / Фото: Суспільне Днепр / Юрий Тинный

Участники считают победой отставку Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, однако основным требованием является восстановление Михаила Федорова в должности.

Во Львове акция проходила на проспекте Свободы, у памятника Тарасу Шевченко. Участники держали плакаты с надписями: «Верните Федорова. Время работать, а не менять!», «Верните Федорова!», «Господин Президент. Газу! Федорова — в Минобороны», «ВСУ на войне без каникул. Парламент — за работу!» и т. д.

Участница акции Виктория объяснила, что протестующие снова вышли на улицы, поскольку одно из их главных требований до сих пор не выполнено.

Протест во Львове / Фото: Суспільне Львів / Ирина Грицан

Виктория также рассказала, что, по ее информации, трехдневный перерыв в протестах, о котором объявили организаторы, связан с угрозой российских обстрелов. В то же время, по ее словам, поскольку во Львове ситуация более спокойная, протестующие решили снова выйти на акцию, чтобы их требования были услышаны.

Соорганизатор акции в Кропивницком Денис Марков в комментарии Суспільному рассказал, что в течение недели требования протестующих постепенно менялись и расширялись.

По его словам, в первый день протестов люди вышли прежде всего в поддержку Михаила Федорова и требовали его возвращения на должность министра обороны. Впоследствии участники сформулировали дополнительный перечень требований — в частности, увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначение на этот пост Михаила Драпатого, а также проведение реформы Государственного бюро расследований.

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Денис Марков / Фото: Суспильне Кропивницкий

Марков отметил, что эти требования не были инициативой одного человека, а сформировались среди самих участников акции, которые, по его словам, видят необходимость перемен.

Также в перечень включили требование назначить министром по делам ветеранов человека с ветеранским опытом. По словам соорганизатора, это ведомство должен возглавлять человек, который сам проходил службу, поскольку ветеранам часто сложно адаптироваться к гражданской жизни и найти работу после возвращения с войны.

16 июля Верховная Рада назначила большинство министров нового правительства; Министерство по делам ветеранов возглавил бывший глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

ZN.UA пишет, что некоторые военные и общественные активисты раскритиковали назначение на должность министра по делам ветеранов человека, который не имеет опыта работы с ветеранами и на собственном опыте не понимает, что значит быть ветераном.

Ранее Ким в интервью Главкому призвал военнослужащих не идти в политику, поскольку считает их массовое участие в этой сфере нецелесообразным.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

С 16 июля в Киеве и ряде других украинских городов проходят акции с требованием отставки Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны. После увольнения Федоров рассказал, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Сырский покидает должность, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

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21 июля советник президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам сообщил, что Зеленский встречался с Федоровым.

Впоследствии президент подтвердил факт встречи и заявил, что предложил Федорову «достойную должность» в правительстве, которая, по его словам, позволит объединить технологическую составляющую страны и обеспечить дальнейшее развитие.

Ветеран Дмитрий Козятинский призвал украинцев в пятницу, 24 июля, выйти на мирную бессрочную акцию протеста с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.