Один из организаторов «картонных протестов» обратился к Владимиру Зеленскому (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Ветеран Дмитрий Козятинский, призывающий украинцев выходить на улицы после отставки министра обороны Михаила Федорова , заявил, что протесты перейдут в бессрочные, если президент Украины до 24 июля не примет никаких решений.

Об этом он заявил в интервью ведущему Radio NV Василию Пехньо.

Журналист отметил, что в настоящее время требованиями протестующих являются два условия: возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны, а также увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Реклама

Ведущий спросил у Козятинского, что будут делать организаторы протестов, если эти требования не будут удовлетворены.

«Если в пятницу не появятся адекватные решения, если в пятницу не будут услышаны требования общества, то лично я призываю выходить на бессрочный протест. Дедлайн — 24-е число», — заявил Козятинский.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Протесты с требованием отставки Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны проходили в Киеве и ряде других украинских городов 16, 17 и 18 июля.

16 июля Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ. Президент подтвердил конфликт Федорова с Сырским: экс-министр рассказал, что главком блокировал все его инициативы и ставил ультиматумы.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне масштабных протестов, начавшихся после отставки министра обороны Михаила Федорова.

Замена Сырского рассматривается как попытка найти выход из крупнейшего кризиса военного руководства за время президентства Зеленского, говорится в материале.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с Сырским.

«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Сегодня я долго беседовал с Михаилом Федоровым. Также я говорил сегодня с Александром Сырским. Решения относительно армии будут выработаны», — заявил президент.

Реклама:

В то же время, Федоров заявил, что «изменения обязательно будут».

«Диалог есть. Верю, что все получится», — написал экс-министр.

19 июля Зеленский заявил, что завтра, 19 июля, проведет «ключевые разговоры» с командующими Сил обороны.

«Важно оценить дальнейшую нашу стратегию, наши украинские активные действия, как заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью. Это разные составляющие, и хочу услышать, как это видят командиры и командующие в наших Силах обороны и безопасности Украины. Завтра у меня — ключевые разговоры. Украина должна достигать своих целей и это будет», — сказал президент Украины.