В Киеве и других городах люди снова собрались на протест против отставки Федорова

В понедельник, 20 июля, люди собираются на пятый день протестов против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова.

По информации издания Новини.Live, на месте уже собралось большое количество людей, и участники продолжают подходить.

Суспільне сообщает, что люди начали собираться на площади возле театра имени Франко еще за час до начала акции. В данный момент там находится более сотни участников.

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Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и исполнили государственный гимн Украины.

По данным Суспільного, протестующие также собираются во Львове, Ивано-Франковске и Николаеве.

Днем корреспондент Интерфакс-Украина сообщал, что опустевшую площадь Франко в центре Киева убирали коммунальщики. Они, в частности, убрали тысячи картонных плакатов, оставленных накануне вечером участниками митинга. На месте акции осталось лишь несколько десятков плакатов, которые ранее были разложены рядами на газоне ближе к улице Городецкого.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Протесты с требованием отставки Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны проходили в Киеве и ряде других украинских городов 16, 17 и 18 июля.

16 июля Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций «Альфа» СБУ. Президент подтвердил конфликт Федорова с Сырским: экс-министр рассказал, что главком блокировал все его инициативы и ставил ультиматумы.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне масштабных протестов, начавшихся после отставки министра обороны Михаила Федорова.

Замену Сырского рассматривают как попытку найти выход из масштабнейшего кризиса военного руководства за время президентства Зеленского, говорится в материале.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с Сырским.

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После четырех дней протестов против отставки Федорова президент Зеленский не изменил своего решения и не планирует возвращать его на должность министра обороны, сообщало издание NV со ссылкой на депутатов оборонного комитета. В то же время экс-министр может остаться в команде президента.

По данным Financial Times, Федоров отказался от новой должности, которую ему на выходных предложил президент Владимир Зеленский.

Источники NV сообщили, что Федоров планирует отказаться от любой должности, которую ему может предложить президент Владимир Зеленский, кроме поста главы Минобороны.