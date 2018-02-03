Протесты на границе с Польшей завершились, движение транспорта восстановлено

В Министерстве внутренних дел заявили о возобновлении движения транспорта вблизи всех ранее заблокированных пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Речь идет о пунктах пропуска Шегини, Рава-Русская, Краковец и Ягодин.

"Блокирование движения транспортных средств на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Старовойтове на Волыни, а это около 1 км от пункта пропуска через границу Ягодин, началось в 09:40. Участие в блокировании принимали 30 человек", - говорится в сообщении.

Около 10:20 было перекрыто движение транспорта вблизи пункта пропуска Шегини.

"12 человек непрерывно переходили через пешеходный переход на автодороге в селе Шегини Мостиского района Львовской области. Около 13:00 блокирование завершилось и движение автотранспорта было возобновлено. В 11:03 в селе Рата Жолковского района, что возле пункта пропуска через границу Рава-Русская, движение транспорта перекрыли 40 человек. Перекрытие завершилось в 15:00", - доложили в ведомстве.

Третьим местом во Львовской области, где жители приграничных районов выражали свой протест против налоговых ограничений, блокируя движение транспортных средств перед границей, стал пункт пропуска Краковец в селе Наконечное. Блокировка здесь началась в 13:20 и завершилась около 14:00, отчитались правоохранители.

Напомним, в субботу, 3 февраля, во Львовской области активисты заблокировали пункты пропуска в Раве-Русской и в Шегинях на украинско-польской границе. Позже в полиции сообщили, что очередей на украинско-польской границе нет, несмотря на блокирование пунктов пропуска.

Жители Львовской области митингуют против изменения правил беспошлинного ввоза товаров в Украину, согласно которым без уплаты пошлины можно ввозить товары на сумму до 500 евро и весом до 50 кг в случае, если гражданин въезжает в Украину не чаще одного раза за 72 часа и отсутствовал в стране более 24 часов.

Таким образом украинская власть пытается решить проблему "челночной контрабанды". Несмотря на протесты украинцев, Европейская бизнес-ассоциация поддержала ограничения "бизнеса челноков".