Люди вышли на улицы в Киеве, Днепре, Черкассах, Николаеве, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ужгороде, Луцке, Львове и других городах (Фото: Суспильне Новости)

Об этом сообщает Суспильне.

По информации издания, протестующие требовали от властей Украины вернуть Федорова именно на эту должность. Также звучали призывы заменить на посту главы Министерства по делам ветеранов Виталия Кима, который до обновления состава правительства возглавлял Николаевскую областную военную администрацию.

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В Киеве люди начали собираться в сквере возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в 19:00. По данным корреспондентки Суспільного, на акцию вышло около 150 человек.

Фото: Суспільне.Новости

Фото: Суспильне.Новости

Люди также вышли на улицы в Днепре, Черкассах, Николаеве, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ужгороде, Луцке, Львове и других городах.

В частности , в Николаеве к мероприятию присоединились 32 человека, сообщила «Суспільному» инспектор полиции диалога Алла Ткаченко.

Фото: Суспильне Николаев

Фото: Суспильне Николаев

В Днепре около 30 участников акции в поддержку Федорова развернули флаг Украины и почтили минутой молчания память погибших в результате вооруженной агрессии РФ , пишет издание.

Фото: Суспільне Днепр

Фото: Суспільне Днепр

В Хмельницком люди также собрались, чтобы выразить несогласие с решением президента Владимира Зеленского не вносить повторно кандидатуру Федорова на должность министра обороны.

Фото: Суспільне Хмельницкий

Фото: Суспільне Хмельницкий

Протесты против увольнения Михаила Федорова с должности — что известно

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение новых министров в правительстве Сергея Корецкого. Не были назначены лишь министры обороны и иностранных дел, поскольку представления по ним должен был внести в парламент президент Украины.

С 16 июля в Киеве и многих других городах Украины начались акции в поддержку Федорова и с требованием отставки Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вечером 21 июля президент объявил, что заменит Сырского командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым.

В тот же день Владимир Зеленский поручил исполнение обязанностей министра обороны исполняющему обязанности главы СБУ генералу Евгению Хмаре.

17 июля новый Кабмин назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — исполняющим обязанности министра иностранных дел.

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22 июля протестующие продолжили требовать возвращения Михаила Федорова , а инициатор протестов, ветеран Дмитрий Козятинский, анонсировал бессрочную мирную акцию с 24 июля .

«Мы будем выходить каждый день и стоять столько дней, сколько понадобится, чтобы власть нас услышала», — подчеркнул он.

23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что предложил Федорову несколько должностей, в частности — вице-премьер-министра по вопросам военных инноваций.

После этого Михаил Федоров заявил, что не согласится ни на какую должность , кроме должности министра обороны.