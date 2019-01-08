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Протестует: В Виннице священник УПЦ МП снял купол из храма

Сегодня, 00:03
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Священник жалуется, что его выгоняют из территории

Настоятель винницкого храма Александра Невского Украинской православной церкви Московского патриархата Виктор Парандюк снял купол из церкви, где вел службы.

Об этом сообщает винницкий портал NaПариже.

Свой поступок священник обосновал тем, что его "выселяют" из ведомственной территории. Храм расположен на территории училища Департамента полиции охраны МВД.

Руководитель училища Александр Зализняк стал инициатором расторжения договорных отношений с епархией о проведении служб в ведомственном помещении через антиукраинскую позицию Парандюка.

Напомним, 4 января около сотни священников Украинской православной церкви Московского патриархата пришли под Винницкую облгосадминистрацию и городской совет, чтобы заявить о "притеснениях" и якобы нарушении прав УПЦ МП.

Как отмечает Укринформ, в Винницкой области перейти под юрисдикцию Православной церкви Украины согласились более 20 приходов УПЦ МП. Среди них община крупнейшего и старейшего 120-летнего храма Винницкой - иконы Божией Матери Всех скорбящих радости, расположенного в главном корпусе Винницкого областного психоневрологического диспансера.

В целом, прогнозируется переход половины приходов УПЦ МП к ПЦУ.

Несмотря на протесты Русской православной церкви и подконтрольного ей Московского патриархата в Украине 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором была создана единая Православная церковь Украины.

Теги:   Томос Священник УПЦ МП Винница

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