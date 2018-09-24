Протестантские церкви Украины объединились в единое общественное движение. Кто его будет координировать

Секретарь СНБО Украины заявил, что объединение протестантских церквей будет способствовать построению социально-экономических и политических процессов на христианском фундаменте

Протестантские церкви Украины объединились в единое общественное движение. Координатором общественного движения стал секретарь СНБО Александр Турчинов. Об этом на совместном брифинге по итогам встречи заявили лидеры протестантских церквей Украины и секретарь СНБО. Подробности - на Радио НВ.

Представители протестантских церквей призвали присоединиться к объединению всех христиан. Секретарь СНБО Украины заявил, что объединение протестантских церквей, общественных и религиозных организаций будет способствовать построению социально-экономических и политических процессов на христианском фундаменте.

Объединенное общественное движение будет выступать против "агрессивной безнравственности, которую навязывают в украинскую жизнь", заявил Турчинов.

Неполитический проект

Турчинов заверил - проект не политический. Объединенное движение протестантских церквей будет общественной платформой, на которой будут осуществлять в том числе социальные и образовательные проекты.

Протестантские церкви составляют почти треть религиозной общины Украины, заявил старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Михаил Паночко. Накануне в Киеве состоялся праздник благодарности. Паночко считает, что День благодарения нужно закрепить на государственном уровне.

Борьба за ценности и политическая повестка

Государство должно реагировать на вызовы, заявил глава Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк. По его словам, христианские ценности должны быть основой государства в Украине. И на всех уровнях власти нужно отстаивать принципы, которые важны для церквей в Украине.

Турчинов заверил, что проект не является политическим

За последние полгода отстаивания традиционных христианских ценностей объединило правое крыло христианских церквей Украины, отметил доцент кафедры богословия и религиоведения Национального педагогического университета имени Драгоманова, кандидат философских наук Виталий Хромец.

В Украине, по его мнению, в основном высокий уровень ксенофобии и гомофобии. Поэтому такая инициатива может найти положительный отголосок в обществе. Она также может быть связана с предвыборной кампанией, считает религиовед.

"Это правое крыло, которое подкрепляется социологией. Оно находит отклик у большинства граждан, которые не являются активными христианами. По большому счету, борьба за ценности с ЛГБТ-сообществом - это политическая повестка дня правого крыла христианских церквей", - сказал Хромец.

В Украине - более 10 тыс. протестантских церквей.