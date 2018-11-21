Протест владельцев авто на еврономерах: под Полтавой активисты избили дальнобойщиков - видео

В Полтавской области во время акции протеста владельцев нерастаможенных автомобилей пострадали по меньшей мере два водителя крупногабаритного транспорта, которые пытались проехать по заблокированным дорогам.

Как сообщает местное издание Полтавщина, пользователь Андрей Полтава опубликовал видео, на котором зафиксировано конфликт между водителями фур и протестующими на трассе возле села Супруновка под Полтавой.

По имеющимся данным, 20 ноября водитель грузовика MAN не обращал внимания на участников акции и поехал в сторону активистов. В ответ протестующие начали бить автомобиль, а когда водитель вышел из кабины, то ему нанесли несколько ударов.

Другой случай произошел с водителем грузовика DAF, который поехал на участников акции, но его остановили. Активисты пытались ударить водителя через открытое окно.

В обоих случаях конфликты сопровождались нецензурной лексикой. Сотрудники полиции были вынуждены вмешаться и остановить конфликты.

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Напомним, что 20-21 ноября во всех областях Украины прошла всеукраинская акция протеста, организованная владельцами автомобилей на еврономерах. Активисты заблокировали ряд дорог государственного значения.

21 ноября после решения МВД о разблокировании всех дорог лидеры движения АвтоЕвроСила заявили, что прекращают блокирование дорог по территории Украины.