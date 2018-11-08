Протест под ВР: владельцы авто на еврономерах съехались в правительственный квартал

На входе в Раду и вокруг припарковали десятки машин

Утром 8 ноября под зданием Верховной Рады в Киеве возобновилась акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах.

Водители, которые требуют уменьшения платы за растаможку приобретенных за рубежом машин, припарковали свои автомобили прямо перед главным входом в парламент, сообщает Эспрессо.

Кроме того, несколько десятков машин стоят на площади Конституции и вдоль улицы Грушевского.

Как сообщает Информатор, часть автомобилистов осталась ночевать под ВР. На ночевку осталось не так много автомобилей, днем ​​их было значительно больше.

Патрульные полицейские рассказали, что ночь прошла мирно и без нестандартных ситуаций.

Утром 7 ноября в Киеве владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали проезд в правительственном квартале. Участники акции требуют снизить акциз на растаможку иномарок и освободить руководителя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.