Протест под ВР: владельцы авто на еврономерах съехались в правительственный квартал

Утром 8 ноября под зданием Верховной Рады в Киеве возобновилась акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах.
Водители, которые требуют уменьшения платы за растаможку приобретенных за рубежом машин, припарковали свои автомобили прямо перед главным входом в парламент, сообщает Эспрессо.
Кроме того, несколько десятков машин стоят на площади Конституции и вдоль улицы Грушевского.
Как сообщает Информатор, часть автомобилистов осталась ночевать под ВР. На ночевку осталось не так много автомобилей, днем их было значительно больше.
Патрульные полицейские рассказали, что ночь прошла мирно и без нестандартных ситуаций.
Утром 7 ноября в Киеве владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали проезд в правительственном квартале. Участники акции требуют снизить акциз на растаможку иномарок и освободить руководителя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.
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