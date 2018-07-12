Протест под Радой: митингующие сообщили о пострадавших и задержанных

Участники митинга под Верховной Радой заявили о троих пострадавших в результате наезда автомобилей, также двоих человек задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Двое активистов пострадали в результате наезда Toyota Land Cruiser. Охранники открыли огонь по ребятам. Есть еще один пострадавший. Наших увезли в больницу - на Высоцкого 4-а", - сообщили участники митинга со сцены.

По словам активистов, инцидент произошел на перекрестке улиц Шелковичной, 7 и улице Институтской.

"Двоих наших активистов задержали: женщину и мужчину", - добавили со сцены.

Напомним, что 12 июля владельцы авто на "бляхах" заблокировали выходы из Рады и проезд по Институтской. Они требуют от депутатов проголосовать законопроект о растаможивании "евроблях".