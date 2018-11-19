Протест на Зоологической в Киеве: движение разблокировано, жителям пообещали включить отопление через три часа

Жителям Киева, которые перекрывали дорогу на улице Зоологической, пообещали включить отопление через три часа.
Как сообщает 112 Украина, к участникам протеста подошли коммунальники и сообщили, что тепло в их домах появится уже в течение дня.
Люди перестали перекрывать дорогу, движение восстановлено.
Ранее сообщалось, что на улице Зоологической жители нескольких домов перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления.
По словам протестующих, у них нет отопления с 24 октября. При этом квитанции на оплату владельцам квартир пришли.
Из-за акции протеста произошла потасовка между протестующими и водителями.
Ранее подобный протест произошел в Одессе. Жители ЖК Европейский блокировали оживленную Николаевскую дорогу, требуя запустить котельную..
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