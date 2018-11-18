Протест из-за отсутствия отопления: в Одессе перекрыли еще одну дорогу

Жители ЖК Европейский в Одессе, которые добиваются включения котельной в своем доме путем перекрытия дорог, устроили еще одну акцию и блокировали оживленную Николаевскую дорогу.

Как пишет Думская, это вызвало огромные пробки и конфликтные ситуации, одна из которых закончилась госпитализацией для протестующей.

Как сообщили в патрульной полиции, экипаж прибыл для отвода транспорта, и в этот момент пассажир автомобиля Kia Optima начала сориться с активистами, после чего толкнула одну из них, села в автомобиль и уехала с места происшествия.

Смотрите также

"Девушка упала, получила травму головы и была доставлена в больницу. Автомобиль Kia задержан сотрудниками патрульной полиции, женщину доставили в отделение для выяснения обстоятельств", - сообщили в патрульной полиции.

Как сообщалось, предыдущий протест проходил в воскресенье на трассе Одесса-Южный.