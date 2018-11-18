18 ноября 2018, воскресенье

Протест из-за отсутствия отопления: в Одессе перекрыли еще одну дорогу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Протест вызвал огромные пробки и конфликтные ситуации

Протест вызвал огромные пробки и конфликтные ситуации

Жители ЖК Европейский в Одессе, которые добиваются включения котельной в своем доме путем перекрытия дорог, устроили еще одну акцию и блокировали оживленную Николаевскую дорогу.

Как пишет Думская, это вызвало огромные пробки и конфликтные ситуации, одна из которых закончилась госпитализацией для протестующей.

Как сообщили в патрульной полиции, экипаж прибыл для отвода транспорта, и в этот момент пассажир автомобиля Kia Optima начала сориться с активистами, после чего толкнула одну из них, села в автомобиль и уехала с места происшествия.

Смотрите также

"Девушка упала, получила травму головы и была доставлена в больницу. Автомобиль Kia задержан сотрудниками патрульной полиции, женщину доставили в отделение для выяснения обстоятельств", - сообщили в патрульной полиции.

Как сообщалось, предыдущий протест проходил в воскресенье на трассе Одесса-Южный.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове