Протест еврономеров на границе с Польшей: в блокаду попали польские дипломаты, митингующим могут запретить въезд в страну

Польские дипломаты попали в блокаду пунктов пропуска на границе с Польшей из-за акции протеста владельцев авто на еврономерах.

Об этом рассказал руководитель Львовской таможни Левко Прокипчук, пишет Zaxid.net.

"Сейчас компетентные органы Польши просят предоставить информацию о лицах, участвующих в этих мероприятиях, чтобы при попытке пересечения депортировать и аннулировать карту поляка, если такая выдавалась", - пояснил он.

Глава Львовской таможни добавил, что пропустить дипломатов митингующие отказались.

Напомним, утром 26 ноября участники акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах заблокировали более десяти пунктов пропуска на государственной границе. Однако впоследствии на некоторых направлениях разблокировали подъездные пути.

По состоянию на 12:00 27 ноября все пункты пропуска на границе с Польшей удалось разблокировать. Ограниченным остается движение через пункты пропуска Малый Березный и Ужгород - на границе со Словакией, и Тиса на границе с Венгрией.

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