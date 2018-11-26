Протест еврономеров: на границе с Польшей активисты начали пропускать авто

В понедельник, 26 ноября, во Львовской области активисты частично разблокировали движение через пункты пропуска на украинско-польской границе.

Как сообщили Укринформу в патрульной полиции области, на КПП Краковец протестующие начали пропускать автобусы. На КПП Шегини каждые полчаса пропускают по несколько авто. Ситуация с пропуском транспорта в пункт пропуска Рава-Русская остается без изменений.

Другие пункты пропуска на госгранице с Польшей полностью разблокированы.

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Напомним, что утром 26 ноября участники акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах заблокировали более десяти пунктов пропуска на государственной границе. Однако впоследствии на некоторых направлениях разблокировали подъездные пути.

Днем ограниченным оставалось движение через пункты пропуска Устилуг, Рава-Русская, Ягодин, Шегини и Краковец, на границе с Польшей, и Малый Березный - на границе со Словакией, и Тиса, что на украинско-венгерской границе.

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