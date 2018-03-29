"Простое везение". Топ-10 чиновников, выигравших крупные суммы в лотерею

С 2015 по 2018 гг. чиновники указали в своих декларациях выигрыши в лотереи и на букмекерских ставках на общую сумму в 7 млн 874 тысячи гривен.

Об этом говорится в проекте Декларации, пишет Bihus.Info.

По данным СМИ, наибольший выигрыш удалось заполучить нардепу от Самопомочи Павлу Кишкару. В декларации за 2015 год он указал, что выиграл в лотерею 1,2 млн гривен. Позже он говорил, что ему помогло не просто везение, а тщательно просчитанная математическая модель.

1 млн гривен выиграла в лотерее начальница отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирина Каландирец. Рецептом своего успеха чиновница назвала магический камень в усадьбе Гоголя на Полтавщине, на котором она посидела во время экскурсии накануне и загадала выиграть миллион. Согласно декларациям за 2017 год и форме изменений за 2018, чиновница получает выплаты частями.

777 тысяч гривен выиграла в лотерею жена Александра Мороза - начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Улыбнулась удача и народному депутату Алексею Ленскому. Он трижды играл в лотерею, суммарно выигрыш составил 640 тысяч гривен.

Замыкает пятерку лидеров в рейтинге везунчиков лидер Радикальной партии Олег Ляшко с выигрышем в 571 тысячу гривен.

В следующую пятерку тех, кому повезло получить "легкие" деньги, попали заместитель сектора судебной работы юридического отдела Шевченковской райадминистрации Львова Ярослав Цибрух, родственники начальника отдела сетевых технологий Нацбанка Анатолия Омельченко, депутат Билецкого сельсовета Тернопольской области Богдан Палубьяк, родственники главного госинспектора Черновицкой таможни Марины Меленчук и заместитель начальника центра оперативной связи ГСЧС в Волынской области Сергей Медведько.

Напомним, нардеп Олег Ляшко внес в декларацию более полмиллиона гривен лотерейного выигрыша.

Позже Ляшко объяснил, откуда у него в декларации взялись выигрыши. По его словам, на самом деле речь идет не о лотерее, а о спортивных ставках, в частности, на матчи Лиги чемпионов