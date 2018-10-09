Просроченные снаряды и нехватка мест для хранения: что известно об арсенале в Ичне

Расположенный в районе Ични Черниговской области арсенал воинской части А-1479, где в ночь на 9 октября начали детонировать боеприпасы, ранее пытались расформировать.

После инцидентов на артиллерийских складах в Новобогдановке Запорожской области в 2004 и 2005 годах в 2010 году было принято решение об утилизации хранящихся здесь боеприпасов, однако этого так и не сделали, а в 2016 году данная директива Министерства обороны была отменена.

В советское время арсенал, площадь складов которого составляет более 400 кв. м., был одним из восьми крупнейших в СССР, а сейчас является третьим в стране.

Здесь хранятся десятки тонн артиллерийских снарядов, взрывчатых веществ, мин и других боеприпасов.

В то же время, по состоянию на 2010 год 70% из них были непригодны к использованию и подлежали утилизации.

Кроме того, по некоторым оценкам, арсенал был перегружен на 30%, из-за чего ящики со снарядами хранились на нескольких десятках открытых площадках.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в Черниговской области произошел взрыв на складах с боеприпасами, который спровоцировал цепную реакцию.

После этого власти решили в целях безопасности закрыть воздушное пространство и приостановить движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Кроме того, из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.