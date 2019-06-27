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В Харькове через суд обжаловали переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

27 июня, 22:01
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succo/pixabay.com

Истцы требуют признать противоправным и отменить решение горсовета

В Окружной административный суд Харькова был подан иск о признании противоправным решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова.

Об этом сообщил лидер Антикоррупционного блока участников АТО Антон Сосницкий, передает Укринформ.

«Истцы — депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк и депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах — требуют признать противоправным и отменить решение Харьковского горсовета от 19 июня О рассмотрении электронной петиции, в результате чего проспект Григоренко был переименован в проспект маршала Жукова, названного в народе кровавым» , — сказал он.

По словам Сосницкого, приняв решение о переименовании, горсоветом были нарушены требования действующего законодательства, в частности закона Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

Напомним, что в среду, 19 июня, Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Теги:   Переименование улиц Харьков

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